Орбана не позвали на первую пленарную сессию Европарламента нового созыва
Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не пригласили на первую пленарную сессию Европарламента нового созыва, несмотря на нынешнее председательство Венгрии в Совете ЕС. Об этом сообщило РИА Новости.
По принятым стандартам лидер страны, которая председательствует в совете, выступает перед парламентом.
Однако евродепутат Клара де Мело заявила, что Орбан не приглашен, так как «он не уважает роль и правила того, как работает Евросоюз».
Ранее Орбан в рамках своей миротворческой миссии по урегулированию конфликта на Украине совершил визиты на Украину, в Россию и Китай. Посещение Москвы и переговоры Орбана с президентом России Владимиром Путиным вызвали резкую критику и осуждение на Западе, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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