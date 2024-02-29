СМИ опубликовали теоретический «план нападения» России на Германию

По данным издания, в документе под названием «Анализ рисков для гражданской обороны» описывается процесс возникновения угрозы до начала конфликта и возможные последствия. Берлин считает, что нападение со стороны России — «правдоподобный сценарий».

Так, в первой фазе «нападения» немецкие власти прогнозируют кампанию по дезинформации, в том числе в СМИ и соцсетях, кибератаки и акты саботажа на важные объекты. Причем операции будут секретными, и невозможно будет «однозначно отнести» их к определенному государству или ведомству. Вторая фаза предусматривает концентрацию российских войск у границ НАТО, на фоне чего страны альянса усилят приграничный контингент. Авторы документа также прогнозируют на этом этапе активизацию кибератак и диверсий, возможные атаки на немецкие атомные реакторы, химпредприятия, гидротехнические сооружения.

Следующая фаза предполагает «точечные удары», в том числе по территории ФРГ, с применением конвенционального и неконвенционального оружия, и уничтожение космических спутников. На заключительной, четвертой фазе прогнозируют прорыв войск РФ вплоть до Германии, боевые действия якобы будут вестись на территории страны, а также в воздухе, морском пространстве и даже в космосе.

Ранее президент России Владимир Путин назвал «чушью» звучавшие на Западе заявления о якобы планах Москвы начать войну с НАТО. Политик отмечал, что у РФ нет «никаких резонов, никакого интереса» вступать в конфликт со странами блока. По словам Путина, сам Североатлантический альянс искусственно создает проблемы с Москвой, потому что не хочет иметь «такого конкурента в лице России».

