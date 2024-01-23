Министр обороны Германии призвал готовиться к войне с Россией

«Надо считаться с такой возможностью. А когда мы с чем-то считаемся, то нужно настроиться на опасность, о которой неизвестно, наступит ли она и когда. Необходимо вооружиться на этот случай», — указал министр, добавив, что Берлин и союзники по НАТО занимаются этим.

Писториус подчеркнул, что в связи с потенциальной опасностью в Прибалтике следует разместить немецкую бригаду. По данным экспертов, России якобы понадобится несколько лет, чтобы страна «была в состоянии» начать боевые действия.

«Таковы данные по оценкам — точно никто не знает. И это время — следующие три-пять лет — мы должны ... использовать, чтобы вооружиться», — заключил Писториус.

Ранее СМИ сообщили, что в Минобороны ФРГ спрогнозировали скорую эскалацию между Россией и НАТО. Отмечается, что весной силы РФ начнут масштабное наступление, разгромив Украину, а затем якобы атакуют Сувалкский коридор. Конфликт между Россией и альянсом ожидают в 2025 году, напоминает телеканал «360».

Между тем премьер-министр Эстонии Кая Каллас высказала мнение, что у Европы есть три-пять лет на подготовку к «угрозе» со стороны России для восточного фланга Североатлантического альянса, пишет RT.

