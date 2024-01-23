Министр обороны Германии призвал готовиться к войне с Россией
Германии следует осознать опасность военного конфликта с Россией и вооружаться, считает министр обороны ФРГ Борис Писториус. Об этом он заявил в эфире телеканала ZDF.
«Надо считаться с такой возможностью. А когда мы с чем-то считаемся, то нужно настроиться на опасность, о которой неизвестно, наступит ли она и когда. Необходимо вооружиться на этот случай», — указал министр, добавив, что Берлин и союзники по НАТО занимаются этим.
Писториус подчеркнул, что в связи с потенциальной опасностью в Прибалтике следует разместить немецкую бригаду. По данным экспертов, России якобы понадобится несколько лет, чтобы страна «была в состоянии» начать боевые действия.
«Таковы данные по оценкам — точно никто не знает. И это время — следующие три-пять лет — мы должны ... использовать, чтобы вооружиться», — заключил Писториус.
Ранее СМИ сообщили, что в Минобороны ФРГ спрогнозировали скорую эскалацию между Россией и НАТО. Отмечается, что весной силы РФ начнут масштабное наступление, разгромив Украину, а затем якобы атакуют Сувалкский коридор. Конфликт между Россией и альянсом ожидают в 2025 году, напоминает телеканал «360».
Между тем премьер-министр Эстонии Кая Каллас высказала мнение, что у Европы есть три-пять лет на подготовку к «угрозе» со стороны России для восточного фланга Североатлантического альянса, пишет RT.
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