СМИ опубликовали индийское меню ужина на саммите G20

Так, участникам саммита предлагаются чипсы из листьев травы «лисохвост» с шариком йогурта и пряным соусом чатни. В качестве основного блюда можно отведать пирог из джекфрута с глазированными лесными грибами, кусочками проса и красным рисом Кералы с добавлением листьев карри.

Кроме того, на десерт подадут пшенный пудинг с ароматом кардамона.

Ранее во время двухсторонней встречи президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган ели на обед суп-харчо с говядиной, филе барабульки и десерт «Птичье молоко», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

