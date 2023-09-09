СМИ опубликовали индийское меню ужина на саммите G20
В Сети появились фотографии индийского меню ужина «Большой двадцатки».
Так, участникам саммита предлагаются чипсы из листьев травы «лисохвост» с шариком йогурта и пряным соусом чатни. В качестве основного блюда можно отведать пирог из джекфрута с глазированными лесными грибами, кусочками проса и красным рисом Кералы с добавлением листьев карри.
Кроме того, на десерт подадут пшенный пудинг с ароматом кардамона.
Ранее во время двухсторонней встречи президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган ели на обед суп-харчо с говядиной, филе барабульки и десерт «Птичье молоко», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru