СМИ: Оппозиция Турции не определилась с выдвижением кандидата на выборы
Оппозиция Турции не может договориться, когда определить кандидата на всеобщие выборы, в том числе президентские. Об этом сообщило издание Hürriyet.
Отмечается, что на заседании шести оппозиционных партий все признаки указывали на выдвижение Кемаля Кылычдароглу (Народно-республиканская партия - ред. НСН). По информации газеты, метод определения кандидата будет решен на заседании, которое пройдет сегодня, 2 марта.
Ранее ТАСС со ссылкой на заявление действующего президента страны Тайипа Эрдогана сообщил, что выборы президента Турции пройдут 14 мая. Так, турецкий лидер называл эту дату наиболее подходящей для всенародного голосования. При этом местные СМИ сообщали, что из-за землетрясений в Турции выборы могут перенести на срок от шести месяцев до года, отмечает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+13 438 / сут.
Умерли
396 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+16 557 / сут.
- СМИ: Бойцы «Вагнера» собирают тела украинских военных в Артемовске
- Сбербанк начал предоставлять услуги юрлицам в Крыму
- ФСБ задержала жителя Комсомольска-на-Амуре за попытку передать сведения разведке Украины
- Гол Тарасенко помог «Рейнджерс» победить в матче НХЛ
- Дерипаска предложил снизить число чиновников в два-три раза
- В США потребовали от Байдена извинений за расистскую шутку о белых
- Рогов заявил, что спецслужбы Украины устроили массовые облавы в Запорожье
- СМИ: В Харьковской области пожаловались на трупный запах в переполненной военными больнице
- Захарова объяснила, почему Лавров и Блинкен не пересеклись на G20
- Приложение банка «Тинькофф» пропало из App Store
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru