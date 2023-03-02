СМИ: Оппозиция Турции не определилась с выдвижением кандидата на выборы

Отмечается, что на заседании шести оппозиционных партий все признаки указывали на выдвижение Кемаля Кылычдароглу (Народно-республиканская партия - ред. НСН). По информации газеты, метод определения кандидата будет решен на заседании, которое пройдет сегодня, 2 марта.

Ранее ТАСС со ссылкой на заявление действующего президента страны Тайипа Эрдогана сообщил, что выборы президента Турции пройдут 14 мая. Так, турецкий лидер называл эту дату наиболее подходящей для всенародного голосования. При этом местные СМИ сообщали, что из-за землетрясений в Турции выборы могут перенести на срок от шести месяцев до года, отмечает НСН.

