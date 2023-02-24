Число жертв землетрясений в Турции превысило 44 тыс человек

В правительственном управлении по чрезвычайным ситуациям Турции озвучили обновленные данные о числе жертв землетрясений, сообщает ТАСС.

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По состоянию на вечер 24 февраля число погибших составило 44 218 человек. В управлении уточнили, что после землетрясений произошло более 9,1 тысячи афтершоков.

Очередное землетрясение магнитудой 4,7 балла зафиксировали 24 февраля на востоке Турции. Очаг подземных толчков залегал на глубине 5 километров в районе города Сивас.

Ранее землетрясение произошло на юге страны в провинции Хатай. Это привело к разрушениям и обесточиванию населенных пунктов.

В Стамбуле начали сносить сотни домов из-за угрозы обрушения, передает НСН.

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