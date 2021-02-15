СМИ: около десяти генералов написали рапорты об уходе из Росгвардии

Порядка десяти генералов в последние пару месяцев написали рапорты об уходе из Росгвардии, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

Это начальники главного оперативного управления генерал-лейтенант Николай Косяченко, разведуправления генерал-лейтенант Казимир Боташев, главного организационно-мобилизационного управления генерал-лейтенант Павел Бобков, главного управления связи генерал-лейтенант Алексей Беляков, главного управления по работе с личным составом генерал-лейтенант Николай Рябчиков, главы департамента реализации госпрограмм и организации закупок полковник Александр Елин, финансово-экономического департамента генерал-лейтенант Вячеслав Савкин, договорно-правового департамента генерал-майор Александр Школьников и начальник военно-оркестровой службы полковник Владимир Васяк.

Как сообщает издание, в Росгвардии не стали комментировать это, заметив, что «кадровые решения о назначениях и увольнениях такого уровня принимает президент России». По данным газеты, часть увольнений состоялась, по другим решение не принято. Все эти перестановки будут оформлены как уходы на пенсию или слияние структур внутри ведомства.

Газета связывает этих генералов с нынешним временно исполняющим обязанности главы Дагестана Сергеем Меликовым, который до октября прошлого года был первым заместителем главы Росгвардии. Отставные генералы могут войти в команду Меликова на его нынешнем посту.

Предыдущий глава региона Владимир Васильев ушел в отставку в начале октября 2020 года по причине проблем со здоровьем. Экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов в эфире НСН рассказал, чем нужно будет заняться сменщику Васильева после его ухода.



