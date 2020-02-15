Турцию обвинили в поставках оружия боевикам в Идлибе
Анкара организовала поставки вооружения и военной техники боевиками в зоне деэскалации в сирийском Идлибе, сообщает ТАСС со ссылкой на российский военно-дипломатический источник.
Источник заявил, что большая часть военной техники, принадлежащей вооруженным силам Турции, передается боевикам «Джабхат ан-Нусра»* (* террористическая организация. Запрещенная в России – прим. НСН). Он утверждает, что турецкие бронированные автомобили под управлением террористов все чаще становятся целями на поражение, сообщает Газета.ru.
По данным агентства, в Идлибе сосредоточено более 70 танков, порядка 80 орудий полевой артиллерии и около 200 боевых бронеавтомобилей.
Напомним, 10 февраля Сирия совершила обстрел наблюдательного поста на севере Идлиба, в ходе которого погибли пять солдат Турции.
Ранее президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире НСН заявил, что конфликт России и Сирии с Турцией и США уже давно стал настоящей войной, только вслух об этом говорят не все. По мнению востоковеда, идет прямая атака Турции на сирийскую территорию, а Турция своих боевиков использует, как годами это делала.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Лавров призвал Запад отказаться от культивирования «российской угрозы»
- Россиянин Александр Логинов выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону
- В России предложили способ увеличения пенсии
- В Белоруссии признали, что Лукашенко начал нефтяной шантаж Кремля
- Пушков вспомнил Зеленского в связи с однополыми семьями