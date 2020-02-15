Турцию обвинили в поставках оружия боевикам в Идлибе

Анкара организовала поставки вооружения и военной техники боевиками в зоне деэскалации в сирийском Идлибе, сообщает ТАСС со ссылкой на российский военно-дипломатический источник.

Источник заявил, что большая часть военной техники, принадлежащей вооруженным силам Турции, передается боевикам «Джабхат ан-Нусра»* (* террористическая организация. Запрещенная в России – прим. НСН). Он утверждает, что турецкие бронированные автомобили под управлением террористов все чаще становятся целями на поражение, сообщает Газета.ru.

По данным агентства, в Идлибе сосредоточено более 70 танков, порядка 80 орудий полевой артиллерии и около 200 боевых бронеавтомобилей.