СМИ: Сбит ещё один вертолёт ВВС Сирии

14 февраля 202015:57

Вертолёт сирийских ВВС сбит в Идлибской зоне деэскалации в провинции Алеппо. Об этом сообщили телеканал Al Jazeera и турецкое агентство Anadolu.

Россия и Сирия против Турции и США. Война уже идет?

Как отмечает Life.ru, это уже второй подробный инцидент за последнюю неделю. До этого боевики сирийской оппозиции сбили вертолет Ми-8 ВВС Сирии в провинции Идлиб. Тогда вертолёт упал на подконтрольной боевикам территории.

Сирийские военные ведут наступление в Идлибской зоне деэскалации. Там же находятся наблюдательные посты турецких военнослужащих.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: flickr.com // Главный Редактор
ТЕГИ:СирияВертолётОбстрел