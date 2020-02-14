СМИ: Сбит ещё один вертолёт ВВС Сирии

Как отмечает Life.ru, это уже второй подробный инцидент за последнюю неделю. До этого боевики сирийской оппозиции сбили вертолет Ми-8 ВВС Сирии в провинции Идлиб. Тогда вертолёт упал на подконтрольной боевикам территории.

Сирийские военные ведут наступление в Идлибской зоне деэскалации. Там же находятся наблюдательные посты турецких военнослужащих.

