СМИ: Сбит ещё один вертолёт ВВС Сирии
14 февраля 202015:57
Вертолёт сирийских ВВС сбит в Идлибской зоне деэскалации в провинции Алеппо. Об этом сообщили телеканал Al Jazeera и турецкое агентство Anadolu.
Как отмечает Life.ru, это уже второй подробный инцидент за последнюю неделю. До этого боевики сирийской оппозиции сбили вертолет Ми-8 ВВС Сирии в провинции Идлиб. Тогда вертолёт упал на подконтрольной боевикам территории.
Сирийские военные ведут наступление в Идлибской зоне деэскалации. Там же находятся наблюдательные посты турецких военнослужащих.
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