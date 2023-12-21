СМИ: Новым послом Италии в России впервые станет женщина
Главным кандидатом на пост нового после Италии в России стала замруководителя секретариата главы МИД Чечилия Пиччоне. Об этом пишет местная газета il Foglio со ссылкой на свои диписточники.
Она станет первой женщиной на этом посту. Соответствующее решение было официально оформлено во время конференции итальянских послов в министерстве иностранных дел страны.
Завершивший свою миссию Джорджо Стараче занимал должность посла в России с октября 2021 года. Пиччоне была главой дипмиссии во Вьетнаме.
Ранее Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что позитивно оценила слова Путина о необходимости мира на Украине. Ее слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru