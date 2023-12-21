СМИ: Новым послом Италии в России впервые станет женщина

Главным кандидатом на пост нового после Италии в России стала замруководителя секретариата главы МИД Чечилия Пиччоне. Об этом пишет местная газета il Foglio со ссылкой на свои диписточники.

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Она станет первой женщиной на этом посту. Соответствующее решение было официально оформлено во время конференции итальянских послов в министерстве иностранных дел страны.

Завершивший свою миссию Джорджо Стараче занимал должность посла в России с октября 2021 года. Пиччоне была главой дипмиссии во Вьетнаме.

Ранее Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что позитивно оценила слова Путина о необходимости мира на Украине. Ее слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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