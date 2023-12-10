СМИ: дети Берлускони хотят продать особняк, в котором был Путин

С молотка уйдет вилла Джернетто в Лезмо, где экс-премьер проводил официальные встречи, в том числе в 2010 году он принял Владимира Путина, который тогда был премьер-министром России.

Наследство Берлускони оценивается почти в 5 миллиардов евро, которые получат его пятеро детей и 16 внуков. Политику принадлежало несколько вилл, дворцов и домов.

Ранее Минкульт Италии предложил передать картины Берлускони в парк развлечений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

