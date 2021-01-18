СМИ: Новый состав ЦИК предложат регионы до 15 февраля
Субъекты РФ до 15 февраля внесут в Совет Федерации предложения по кандидатурам в новый состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК), пишет ТАСС со ссылкой на источник в верхней палате парламента.
Отмечается, что Совфед в скором обратиться к регионам с просьбой выдвинуть свои предложения по кандидатурам и изберет пять членов ЦИК из представленных кандидатов.
Срок полномочий членов ЦИК составляет пять лет и заканчивается в марте 2021 года. Всего в комиссию входит 15 членов, пять из которых назначаются президентом, еще десять делят поровну верхняя и нижняя палаты Федерального Собрания.
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