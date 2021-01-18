СМИ: Новый состав ЦИК предложат регионы до 15 февраля

Субъекты РФ до 15 февраля внесут в Совет Федерации предложения по кандидатурам в новый состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК), пишет ТАСС со ссылкой на источник в верхней палате парламента.

Отмечается, что Совфед в скором обратиться к регионам с просьбой выдвинуть свои предложения по кандидатурам и изберет пять членов ЦИК из представленных кандидатов.