СМИ: Новый состав ЦИК предложат регионы до 15 февраля

Субъекты РФ до 15 февраля внесут в Совет Федерации предложения по кандидатурам в новый состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК), пишет ТАСС со ссылкой на источник в верхней палате парламента.

Отмечается, что Совфед в скором обратиться к регионам с просьбой выдвинуть свои предложения по кандидатурам и изберет пять членов ЦИК из представленных кандидатов.

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Срок полномочий членов ЦИК составляет пять лет и заканчивается в марте 2021 года. Всего в комиссию входит 15 членов, пять из которых назначаются президентом, еще десять делят поровну верхняя и нижняя палаты Федерального Собрания.



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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:РегионыКандидатыЦИК
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