СМИ: Новый премьер-министр Японии провел телефонный разговор с Путиным
Премьер-министр Японии Фумио Кисида провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на источник в правительстве.
Темы беседы лидеров двух стран не уточняются.
Телефонная беседа стала первым разговором Кисиды, возглавившего японское правительство в понедельник, с российским лидером.
Ранее Путин направил Кисиде телеграмму, в которой поздравил премьера с новой должностью и подтвердил заинтересованность в диалоге и сотрудничестве по проблемам двусторонней, региональной и международной повестки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru