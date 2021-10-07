СМИ: Новый премьер-министр Японии провел телефонный разговор с Путиным

Премьер-министр Японии Фумио Кисида провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на источник в правительстве.

Фумио Кисида избран новым премьер-министром Японии

Темы беседы лидеров двух стран не уточняются.

Телефонная беседа стала первым разговором Кисиды, возглавившего японское правительство в понедельник, с российским лидером.

Ранее Путин направил Кисиде телеграмму, в которой поздравил премьера с новой должностью и подтвердил заинтересованность в диалоге и сотрудничестве по проблемам двусторонней, региональной и международной повестки.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Телефонный РазговорЯпонияВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры