СМИ: США подготовили новые санкции против России
США подготовили новые санкции в отношении России, ограничения касаются в том числе банковской и энергетической сфер. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на официальных лиц и источник.
По данным агентства, американские чиновники доработали новые антироссийские санкции, призванные «усилить давление на Москву» и заставить РФ поддержать усилия президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта на Украине.
«Однако неясно, будет ли пакет одобрен Трампом», — отмечает Reuters.
По словам источников, разработанные санкции направлены на компанию «Газпром» и другие крупные предприятия финансовой и энергетической сфер.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что окружение Дональда Трампа предлагает ему различные варианты экономического давления на Россию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru