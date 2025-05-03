СМИ: США подготовили новые санкции против России

США подготовили новые санкции в отношении России, ограничения касаются в том числе банковской и энергетической сфер. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на официальных лиц и источник.

По данным агентства, американские чиновники доработали новые антироссийские санкции, призванные «усилить давление на Москву» и заставить РФ поддержать усилия президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта на Украине.

«Однако неясно, будет ли пакет одобрен Трампом», — отмечает Reuters.

По словам источников, разработанные санкции направлены на компанию «Газпром» и другие крупные предприятия финансовой и энергетической сфер.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что окружение Дональда Трампа предлагает ему различные варианты экономического давления на Россию.

