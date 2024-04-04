СМИ: Новая волна расширения НАТО может затронуть Гавайские острова
Новая волна расширения НАТО может затронуть Гавайские острова, сообщает Newsweek со ссылкой на эксперта-международника Алана Мендоса.
По его мнению, подобный шаг мог бы продемонстрировать «растущую солидарность» западных стран, что особенно актуально в текущий период.
На данный момент американский штат Гавайи не попадает под действие пятой статьи Североатлантического договора, которая предполагает, что страны НАТО могут отреагировать на нападение на одного из союзников, только если это произошло севернее Тропика Рака.
Ранее глава МИД Польши адослав Сикорский объявил о создании совместной миссии НАТО на Украине. По его словам, это не означает, что страны НАТО вступают в украинский конфликт, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru