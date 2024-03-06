СМИ: Никки Хейли приостановит свое участие в республиканских праймериз
Бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли планирует приостановить своё участие в республиканских первичных выборах (праймериз), сообщает газета The Wall Street Journal.
Источники издания утверждают, что политик объявит об этом в городе Чарлстон в штате Южная Каролина 6 марта 18:00 мск.
Также собеседники The Wall Street Journal указали, что Хейли намерена в своей речи обратиться к Дональду Трампу и призвать его заручиться поддержкой республиканцев и независимых избирателей, которые изначально сделали выбор в её пользу.
Ранее Верховный суд США отклонил решение суда Колорадо о недопуске экс-президента страны Дональда Трампа до внутрипартийного голосования и разрешил ему баллотироваться на новый срок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru