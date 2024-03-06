СМИ: Никки Хейли приостановит свое участие в республиканских праймериз

Источники издания утверждают, что политик объявит об этом в городе Чарлстон в штате Южная Каролина 6 марта 18:00 мск.

Также собеседники The Wall Street Journal указали, что Хейли намерена в своей речи обратиться к Дональду Трампу и призвать его заручиться поддержкой республиканцев и независимых избирателей, которые изначально сделали выбор в её пользу.

Ранее Верховный суд США отклонил решение суда Колорадо о недопуске экс-президента страны Дональда Трампа до внутрипартийного голосования и разрешил ему баллотироваться на новый срок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

