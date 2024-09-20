СМИ: Нетаньяху сократил срок визита в США из-за ситуации на Ближнем Востоке
Визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Нью-Йорк для выступления на Генассамблее ООН сократился на один день из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке. Об этом сообщил новостной портал Ynet.
Согласно данным, Нетаньяху прибудет в Соединенные Штаты для выступления с речью в среду, 25 сентября, а не во вторник, как планировалось ранее. Также отмечается, что в канцелярии израильского премьера обсуждают, что Нетаньяху может прибыть в США в пятницу для выступления с речью и уехать обратно в субботу.
Ранее официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты «никоим образом» не причастны к взрывам в Ливане, которые произошли за последние дни. По его словам, американские власти предпринимают шаги, призванные не допустить открытия «второго фронта» конфликта на Ближнем Востоке на границе с Ливаном, передает «Радиоточка НСН».
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