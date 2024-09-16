СМИ: Нетаньяху планирует отправить в отставку министра обороны Йоава Галанта

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ближайшее время планирует отправить в отставку министра обороны страны Йоава Галанта. Об этом сообщила государственная радиостанция Kan, ссылаясь на источник в канцелярии премьера.

Согласно данным, на должность министра обороны рассматривается бывший министр в чрезвычайном правительстве Нетаньяху Гидеон Саар. Отмечается, что он относится к оппозиции и вышел из правительства, так как его так и не включили в состав узкого военного кабинета, который принимает ключевые для Израиля решения в условиях военного времени.