СМИ: Нетаньяху планирует отправить в отставку министра обороны Йоава Галанта

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ближайшее время планирует отправить в отставку министра обороны страны Йоава Галанта. Об этом сообщила государственная радиостанция Kan, ссылаясь на источник в канцелярии премьера.

Согласно данным, на должность министра обороны рассматривается бывший министр в чрезвычайном правительстве Нетаньяху Гидеон Саар. Отмечается, что он относится к оппозиции и вышел из правительства, так как его так и не включили в состав узкого военного кабинета, который принимает ключевые для Израиля решения в условиях военного времени.

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По словам министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира, в течении последних месяцев он просил Нетаньяху отправить Галанта в отставку, поскольку он не в состоянии изменить ситуацию с безопасностью на севере Израиля, который подвергается обстрелам со стороны Ливана ежедневно.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ситуация на Ближнем Востоке стала критически опасной для региона и за его пределами. Боррель поддержал призыв властей Ливана к немедленному прекращению огня в секторе Газа. По его словам, это позволит избежать риска полномасштабной войны в регионе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:МинобороныИзраиль

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