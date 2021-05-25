СМИ назвали Женеву возможным местом встречи Путина и Байдена
Встреча Владимира Путин и Джо Байден, вероятно, состоится Женеве. Об этом сообщает издание Politico.
А накануне и корреспондент телекомпании NBC Джефф Беннетт заявил, что американская администрация рассчитывает на то, что предполагаемая встреча президентов США и России скорее всего, состоится в Женеве.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча российского и американского президентов важна, чтобы вывести отношения стран из печального положения, пишет «Газета.ру».
В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров после переговоров с американским госсекретарем Энтони Блинкеном в шутливой манере ответил на вопрос о встрече лидеров двух стран. Журналисты задали вопрос, согласилась ли Москва на встречу президентов.
«Мы не таможня, чтобы давать добро», - ответил Лавров.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о деталях возможной встречи Владимира Путина с президентом США Джо Байденом журналистам сообщат сразу, «как только что-то появится».
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