СМИ назвали встречу Путина и Си Цзиньпина на саммите ШОС сигналом поддержки России

Встреча лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина на заседании совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) — сигнал поддержки РФ со стороны КНР. Об этом пишет газета Handelsblatt.

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«Наблюдатели приписывают этой встрече большое символичное значение... это можно расценивать как четкий сигнал поддержки Москвы», — указывает немецкое издание.

Отмечается, что отношения Китая с США ухудшились из-за недавнего визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, пишет Газета.ру. При этом поездка американского политика положительно повлияла на укрепление альянса Москвы и Пекина «в рамках конкурентной борьбы с Западом», отмечает РЕН ТВ.

Саммит Совета глав государств ШОС состоится 15 и 16 сентября в Самарканде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШОСВладимир ПутинСи ЦзиньпинКитайРоссия
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