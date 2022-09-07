Посол РФ: Предпосылок для создания военного альянса России и Китая нет
Предпосылок для создания военного союза России и Китая нет. Об этом заявил посол РФ в КНР Андрей Денисов.
«Вы знаете, глядя на то, что происходит в мире, поневоле задаешься вопросом о том, зачем западные "партнеры" прилагают такие неимоверные усилия для того, чтобы затолкнуть Россию и Китай в объятия друг друга, я, конечно, немножко утрирую, скажем так, радикализирую, но на самом деле такое ощущение есть», — цитирует дипломата РИА Новости.
Денисов напомнил, что лидеры России и Китая не раз подчеркивали: страны не стремятся к военному союзу, указывает RT. Москва и Пекин не хотели бы брать на себя обязательства, которые налагают союзнические отношения, «потому что наше взаимопонимание - это именно взаимопонимание», пишет Ura.ru.
Посол указал, что государства поддерживают друг друга, позиции РФ и КНР близки или совпадают, страны «одинаково смотрят прежде всего на политику западных уважаемых партнеров или неуважаемых».
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