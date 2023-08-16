СМИ назвали возможную дату встречи Путина и Эрдогана
Президент России Владимир Путин может встретиться с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом 31 августа, пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.
По информации СМИ, именно эту дату согласовывают для встречи лидеров двух стран. Отмечается, что остались лишь нюансы.
В то же время РИА Новости со ссылкой на источник в администрации президента Турции сообщает, что в настоящий момент никакой конкретики по дате и месту встречи Эрдогана и Путина пока нет.
Ранее, 2 августа, Владимир Путин в телефонном разговоре заявил Эрдогану, что в условиях полного отсутствия прогресса в реализации российской части зерновой сделки ее продление потеряло смысл. Он также подтвердил готовность вернуться к Стамбульским договоренностям, как только Западом будут на деле выполнены все зафиксированные в них обязательства перед Россией, напоминают «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru