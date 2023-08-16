СМИ назвали возможную дату встречи Путина и Эрдогана

По информации СМИ, именно эту дату согласовывают для встречи лидеров двух стран. Отмечается, что остались лишь нюансы.

В то же время РИА Новости со ссылкой на источник в администрации президента Турции сообщает, что в настоящий момент никакой конкретики по дате и месту встречи Эрдогана и Путина пока нет.

Ранее, 2 августа, Владимир Путин в телефонном разговоре заявил Эрдогану, что в условиях полного отсутствия прогресса в реализации российской части зерновой сделки ее продление потеряло смысл. Он также подтвердил готовность вернуться к Стамбульским договоренностям, как только Западом будут на деле выполнены все зафиксированные в них обязательства перед Россией, напоминают «Известия».

