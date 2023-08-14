Milliyet: Турция рассчитывает на визит Путина в ближайшие дни
Турция рассчитывает, что президент России Владимир Путин посетит республику с визитом в ближайшие дни. Об этом сообщает Milliyet со ссылкой на источник.
По данным газеты, в преддверии возможной поездки российского лидера Анкара активизировала дипломатические усилия «по решению проблем, стоящих перед черноморской зерновой инициативой».
Ранее телеканал A Haber сообщил, что Путин может посетить Турцию и провести переговоры с главой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом в конце августа-начале сентября. При этом СМИ допустили и визит Эрдогана в РФ, отмечает RT. Ожидается, что во время встречи лидеры двух стран обсудят зерновую сделку, двустороннее торговое сотрудничество, отношения Турции с Азербайджаном, Арменией и Сирией, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru