Milliyet: Турция рассчитывает на визит Путина в ближайшие дни

По данным газеты, в преддверии возможной поездки российского лидера Анкара активизировала дипломатические усилия «по решению проблем, стоящих перед черноморской зерновой инициативой».

Ранее телеканал A Haber сообщил, что Путин может посетить Турцию и провести переговоры с главой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом в конце августа-начале сентября. При этом СМИ допустили и визит Эрдогана в РФ, отмечает RT. Ожидается, что во время встречи лидеры двух стран обсудят зерновую сделку, двустороннее торговое сотрудничество, отношения Турции с Азербайджаном, Арменией и Сирией, пишет «Свободная пресса».

