СМИ назвали вероятного нового главу Пентагона при Трампе

The Guardian отмечает, что Трамп рассматривает и других кандидатов на пост шефа Пентагона. Среди них — Майк Уолц конгрессмен из Флориды и бывший «зеленый берет», и Майк Помпео, который был директором ЦРУ, а затем занимал пост государственного секретаря США.



Ранее Трамп заявил, что не собирается включать в свою новую команду Никки Хейли. Также политик утверждал, что не будет брать в администрацию и Майка Помпео, как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

