СМИ назвали вероятного нового главу Пентагона при Трампе
Избранный американский лидер Дональд Трамп активно формирует свою вторую администрацию. Одним из ключевых ее членов, главой Пентагона, может стать, по данным The Guardian, Кристофер Миллер, бывший исполняющий обязанности министра обороны США.
Миллер, офицер спецназа, руководил американским оборонным ведомством всего несколько месяцев в конце 2020 и начале 2021 года. Его действия 6 января, когда сторонники Трампа попытались взять штурмом Капитолий, изучались следственным комитетом Палаты представителей.
The Guardian отмечает, что Трамп рассматривает и других кандидатов на пост шефа Пентагона. Среди них — Майк Уолц конгрессмен из Флориды и бывший «зеленый берет», и Майк Помпео, который был директором ЦРУ, а затем занимал пост государственного секретаря США.
Ранее Трамп заявил, что не собирается включать в свою новую команду Никки Хейли. Также политик утверждал, что не будет брать в администрацию и Майка Помпео, как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны РФ озвучило цели ВСУ при атаке на московском направлении
- Шаман прокомментировал смерть своего пресс-секретаря
- Минобороны: ПВО РФ сбили 70 дронов ВСУ
- СМИ назвали вероятного нового главу Пентагона при Трампе
- В Сети появились кадры последствий атаки БПЛА на Москву
- СМИ: более 40 человек погибли при ударах Израиля по Ливану
- Курс биткоина впервые превысил $80 тысяч
- Объем рынка кинопроката в РФ преодолел прошлогодний уровень на 15%
- Следователи начали проверку из-за «кружка» девушек о «Крокус Сити Холле»
- СМИ назвали причину смерти пресс-секретаря Шамана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru