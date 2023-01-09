Как отметил обозреватель, западные сторонники Украины продолжают игнорировать, преуменьшать и оправдывать репрессивное поведение киевского режима, указывает RT. Страну при этом изображают как «свободолюбивую демократию», пишет РИА ФАН.

Карпентер отметил, что настоящие демократии, в отличие от украинских властей, не запрещают оппозиционные партии и СМИ, не подвергают цензуре и строгому государственному контролю действующие масс-медиа, не запрещают «церкви, отстаивающие политику, которая не нравится правительству», не арестовывают противников режима.

«Подлинные демократии не публикуют "черные списки" отечественных и зарубежных критиков, тем самым вешая им мишень на спину. Однако украинское правительство совершило не одно или два, а все эти нарушения», — добавил автор.

Кроме того, обозреватель напомнил, что некоторые сторонники Киева не осуждают «заигрывание режима с неонацистскими элементами». По мнению Карпентера, Западу предстоит столкнуться с реальностью, в которой Украина не является «благородным поборником демократических ценностей».

