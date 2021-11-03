Главы СВР и ЦРУ обсудили борьбу с международным терроризмом
Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин и глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильямом Бернсом на встрече в Москве обсудили борьбу с международным терроризмом и взаимодействие ведомств. Об этом сообщает пресс-бюро СВР.
Отмечается, что встреча состоялась во вторник по инициативе американской стороны.
«В центре внимания находились вопросы межведомственного взаимодействия в контексте российско-американских отношений с акцентом на борьбе с международным терроризмом», — подчеркнули в СВР.
Бернс и делегация представителей США находятся с двухдневным визитом в Москве. Во вторник глава ЦРУ провел встречу с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.
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