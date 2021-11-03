Главы СВР и ЦРУ обсудили борьбу с международным терроризмом

В Госдуме дали совет украинскому генералу после его слов о «кровавой бане» Власти Курганской области задумались о продлении нерабочих дней после 7 ноября Глава СК Бастрыкин поручил подготовить предложения о геномной регистрации мигрантов В Театре Моссовета опровергли сообщения об уходе Александра Домогарова Опрос: Более 70% россиян хотели бы работать удаленно