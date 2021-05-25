СМИ назвали дату встречи Путина и Байдена в Женеве
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет 15-16 июня в Женеве. Об этом заявил телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации Байдена.
Журналисты уточнили, что столица Швейцарии окончательно определена в качестве принимающего города для двустороннего саммита. Сама встреча ожидается 15-16 июня в конце первой зарубежной поездки Байдена.
Ранее другие СМИ писали со ссылкой на источники, что встреча Путина и Байдена состоится в Женеве.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что на повестке дня, если встреча двух глав государств состоится, будут вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями.
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