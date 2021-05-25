Кремль сделает заявление по возможной встрече Путина и Байдена в ближайшее время

Заявление по теме возможной встречи президентов России и США – Владимира Путина и Джо Бадена – Кремль сделает в ближайшее время. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что на повестке дня, если встреча двух глав государств состоится, будут вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями, отмечает ТАСС.

NBC: встреча Байдена и Путина пройдет в Швейцарии

А ранее во вторник, 25 мая, издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что встреча Владимира Путин и Джо Байден, вероятно, состоится Женеве. Накануне корреспондент телекомпании NBC Джефф Беннетт заявил, что американская администрация рассчитывает на то, что предполагаемая встреча президентов США и России, скорее всего, состоится в Женеве.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что о деталях возможной встречи Владимира Путина с президентом США Джо Байденом журналистам сообщат сразу, «как только что-то появится». Также он отметил, что выбор города для встречи двух лидеров является техническим решением, важен сам факт встречи, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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