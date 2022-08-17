Опрос: Больше половины американцев не поддерживают внешнюю политику Байдена

Больше половины американцев не поддерживают текущую внешнюю политику президента США Джо Байдена. Об этом свидетельствуют данные соцопроса The Economist совместно с YouGov.

Байден ушел в отпуск

Байден является 46-м президентом США. Он был избран на этот пост по итогам выборов в ноябре 2020 года. В ходе выборов он обошел по голосам главного соперника - 45-го президента США Дональда Трампа, который представлял Консервативную партию.

Очередные выборы президента в США пройдут в 2024 году.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СоцопросБайден
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