Глава РСПП Шохин заявил, что деятельность Трампа будет влиять на экономику РФ

Экономика России в 2025 году будет испытывать на себе влияние нескольких факторов: деятельности избранного президента США Дональда Трампа, макроэкономической ситуации внутри страны, нехватки кадров. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в интервью РИА Новости.

«Первый фактор – Трамп. Поскольку изменения в политике США очевидно будут, но мы, к сожалению, не знаем, в какую сторону», — отметил Шохин.

По его словам, понятно желание команды Трампа завершить украинский конфликт, однако «не совсем понятно, какими экономическими мерами» будет сопровождаться этот процесс. Шохин подчеркнул, что для России было бы важным снятие ограничений с платежно-расчетных отношений.

Также на экономику будет влиять макроэкономическая ситуация в РФ: ключевая ставка, инфляция, масштабы и формы поддержки бизнеса. Кроме того, для страны актуален вопрос кадров, с проблемой сталкиваются все отрасли.

«Есть... не сильно затратные способы, повышение производительности труда, внедрения технологий так называемого бережливого производства. Но мы понимаем, что это задача комплексная — и улучшение программ специального образования — бесшовного перехода выпускников на рынок труда, и трудовая миграция», — подчеркнул глава РСПП.

Между тем экономист Алексей Зубец спрогнозировал, что в 2025 году Банк России будет смягчать монетарную политику, ключевая ставка начнет снижаться и достигнет целевого уровня в 15% — «максимально приемлемого для экономики», пишет «Свободная пресса».

