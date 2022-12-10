СМИ: НАТО собирается расширяться за счет Кавказа и Балкан

По мнению обозревателя турецкой газеты Evrensel Юджеля Оздемира, НАТО намеревается расширять зону своего влияния за счет балканских государств и Закавказья. Об этом он написал в публикации для издания.

«Плевать на вашу озабоченность»: Путин о подходе Запада к России

По его мнению, после вступления в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии НАТО планирует завершить окружение России с восточного и северного фронтов. Оздемир подчеркнул, что северные государства «де-факто стали частью альянса», но Турция по-прежнему имеет возражения по этому вопросу.

«Дальнейший процесс будет главным образом идти в ускоренном темпе в направлении взятия под контроль стран Европы и Кавказа, состоящих в тесном контакте с Россией», — написал колумнист.

В подтверждение своей позиции он напоминает о двух саммитах НАТО и Евросоюза, в которых участвовали представители от Украины, Молдовы, Грузии, Боснии и Герцеговины.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:КавказФинляндияШвецияРоссияТурцияНАТО
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры