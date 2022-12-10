СМИ: НАТО собирается расширяться за счет Кавказа и Балкан

По его мнению, после вступления в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии НАТО планирует завершить окружение России с восточного и северного фронтов. Оздемир подчеркнул, что северные государства «де-факто стали частью альянса», но Турция по-прежнему имеет возражения по этому вопросу.

«Дальнейший процесс будет главным образом идти в ускоренном темпе в направлении взятия под контроль стран Европы и Кавказа, состоящих в тесном контакте с Россией», — написал колумнист.

В подтверждение своей позиции он напоминает о двух саммитах НАТО и Евросоюза, в которых участвовали представители от Украины, Молдовы, Грузии, Боснии и Герцеговины.

