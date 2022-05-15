СМИ: НАТО обозначит Россию как непосредственную угрозу в своей новой стратегии
Россия может быть обозначена как «непосредственная угроза» в новой стратегии НАТО, пишет Bloomberg.
В новой стратегической концепции отражены вопросы поддержки сопредельных государств, которым грозит агрессия или принуждение, сообщает РИА Новости.
Также НАТО обозначит позиция в отношении Китая и китайско-российских отношений, отмечает Lenta.ru.
Новую стратегическую концепцию НАТО планируется принять на саммите НАТО в Мадриде в конце июня.
В предыдущем документе НАТО, в 2010 году, Североатлантический альянс рассматривал Россию как партнера, пишет Газета.ru. Источника Bloomberg утверждает, что в НАТО не исключают возобновление партнерских взаимоотношений с Москвой, если РФ изменит свою политику.
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