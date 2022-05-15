СМИ: НАТО обозначит Россию как непосредственную угрозу в своей новой стратегии

Президент Финляндии Ниинисте объявил, что страна решила вступить в НАТО

Кирби: США окажут помощь Финляндии и Швеции, если нападение на эти страны произойдет до их вступления в НАТО

Акт вандализма в отношении памятника советским воинам совершен в Шяуляйском районе Литвы

В украинском Минфине заявили о планах резко поднять налоги

Форвард мюнхенской «Баварии» Левандовски заявил, что не станет продлевать контракт с клубом