СМИ: НАТО не станет приглашать Украину вступить в альянс в июле

Украину не пригласят вступить в НАТО на июльском саммите блока в Вильнюсе, Киев фактически оставят с пустыми руками. Об этом пишет обозреватель Foreign Policy Анчал Вохра.

СМИ: НАТО хочет упростить процедуру вступления Украины

«Киеву даже не обозначат временные рамки», — отмечается в материале.

По данным издания, нежелание принимать Украину в военный блок связано с рисками эскалации в конфликте с Россией. Вохра отмечает, что крупные члены Североатлантического альянса все еще предпочитают действовать «осторожно». Вероятно, среди стран НАТО есть широкий консенсус относительно того, чтобы отложить приглашение Украины к членству в организации.

Ранее СМИ сообщили, что страны альянса обсуждают упрощение процедуры вступления Киева в блок, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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