СМИ: НАТО не станет приглашать Украину вступить в альянс в июле
Украину не пригласят вступить в НАТО на июльском саммите блока в Вильнюсе, Киев фактически оставят с пустыми руками. Об этом пишет обозреватель Foreign Policy Анчал Вохра.
«Киеву даже не обозначат временные рамки», — отмечается в материале.
По данным издания, нежелание принимать Украину в военный блок связано с рисками эскалации в конфликте с Россией. Вохра отмечает, что крупные члены Североатлантического альянса все еще предпочитают действовать «осторожно». Вероятно, среди стран НАТО есть широкий консенсус относительно того, чтобы отложить приглашение Украины к членству в организации.
Ранее СМИ сообщили, что страны альянса обсуждают упрощение процедуры вступления Киева в блок, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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