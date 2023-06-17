СМИ: НАТО не станет приглашать Украину вступить в альянс в июле

«Киеву даже не обозначат временные рамки», — отмечается в материале.

По данным издания, нежелание принимать Украину в военный блок связано с рисками эскалации в конфликте с Россией. Вохра отмечает, что крупные члены Североатлантического альянса все еще предпочитают действовать «осторожно». Вероятно, среди стран НАТО есть широкий консенсус относительно того, чтобы отложить приглашение Украины к членству в организации.

Ранее СМИ сообщили, что страны альянса обсуждают упрощение процедуры вступления Киева в блок, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

