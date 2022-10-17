СМИ: На Западе растет популярность идей Путина
Идеи президента России Владимира Путина все чаще находят отклик у лидеров и населения стран Запада. Об этом пишет The Washington Post.
«От Италии до Бразилии и США политические лидеры все чаще вторят президенту России Владимиру Путину и друг другу, поддерживая крайне правый авторитаризм», — отмечает издание.
Политики из крупнейших демократических стран мира открыто поддерживают или склоняются к идеям борьбы с распущенностью нравов, властью элит, открытыми границами, указывает телеканал «360».
The Washington Post напомнила, что в конце сентября Путин выступил с речью, которая была бы привлекательна «в демократиях от Соединенных Штатов до большей части Европы». Тогда российский лидер заявил, что в ситуации на Украине западные правящие круги «сбросили маски, проявили свое истинное нутро» и продемонстрировали, что они «готовят всему человечеству», пишет Газета.ру.
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