СМИ: На Западе растет популярность идей Путина

Идеи президента России Владимира Путина все чаще находят отклик у лидеров и населения стран Запада. Об этом пишет The Washington Post.

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«От Италии до Бразилии и США политические лидеры все чаще вторят президенту России Владимиру Путину и друг другу, поддерживая крайне правый авторитаризм», — отмечает издание.

Политики из крупнейших демократических стран мира открыто поддерживают или склоняются к идеям борьбы с распущенностью нравов, властью элит, открытыми границами, указывает телеканал «360».

The Washington Post напомнила, что в конце сентября Путин выступил с речью, которая была бы привлекательна «в демократиях от Соединенных Штатов до большей части Европы». Тогда российский лидер заявил, что в ситуации на Украине западные правящие круги «сбросили маски, проявили свое истинное нутро» и продемонстрировали, что они «готовят всему человечеству», пишет Газета.ру.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ЗападВладимир Путин
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