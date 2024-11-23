СМИ: На Украине объявили о работе над «более чем одной» баллистической ракетой

В настоящее время на Украине ведутся работы по созданию «более чем одной» баллистической ракеты. Об этом сообщает издание «The Wall Street Journal» со ссылкой на заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анну Гвоздяр.

По данным газеты, украинские чиновники дали понять, что новое вооружение в скором времени уже может начать применяться против войск РФ. При этом отмечается, что на Украине не хватает финансирования на ракетную программу, что может повлиять на ее эффективности.

Специалист по вопросам военной авиации и космоса Дуглас Барри в беседе с изданием подчеркнул, что на создание баллистических ракет требуется особенно много средств. По его словам, это связано с тем, что используемые для них материалы должны выдерживать очень высокие температуры при входе в атмосферу Земли. Другой проблемой, добавил специалист, является создание оружия в крупных размерах.

Страх Зеленского и серии «Орешника»: Украина начала разработку собственной баллистической ракеты

До этого глава Минобороны Украины Рустем Умеров сообщал, что Киев продолжает наращивать производство собственных дальнобойных ракет, которых, по его словам, в 2024 году было изготовлено 100 штук, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец в интервью RT рассказал о преимуществах российской баллистической ракеты «Орешник», назвав ее «большой заслугой конструкторов».

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ФОТО: РИА Новости
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