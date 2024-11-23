СМИ: На Украине объявили о работе над «более чем одной» баллистической ракетой

В настоящее время на Украине ведутся работы по созданию «более чем одной» баллистической ракеты. Об этом сообщает издание «The Wall Street Journal» со ссылкой на заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анну Гвоздяр.

По данным газеты, украинские чиновники дали понять, что новое вооружение в скором времени уже может начать применяться против войск РФ. При этом отмечается, что на Украине не хватает финансирования на ракетную программу, что может повлиять на ее эффективности.

Специалист по вопросам военной авиации и космоса Дуглас Барри в беседе с изданием подчеркнул, что на создание баллистических ракет требуется особенно много средств. По его словам, это связано с тем, что используемые для них материалы должны выдерживать очень высокие температуры при входе в атмосферу Земли. Другой проблемой, добавил специалист, является создание оружия в крупных размерах.