СМИ: На пост госсекретаря США претендуют cенаторы Рубио и Хагерти

Собственных детей и других родственников в президентской администрации не будет. Об этом заранее предупредил Дональд Трамп. Его инаугурация назначена на 20 января 2025 года.

Ранее Трамп заявил о намерении не развязывать войны, а положить им конец, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

