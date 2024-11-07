СМИ: На пост госсекретаря США претендуют cенаторы Рубио и Хагерти
За пост главы госдепартамента США в новой администрации президента Дональда Трампа поборются сенаторы Марко Рубио и Уильям Хагерти, а также бывший исполняющий обязанности директора национальной разведки США Ричард Гренелл, сообщает Politico со ссылкой на источник.
Собственных детей и других родственников в президентской администрации не будет. Об этом заранее предупредил Дональд Трамп. Его инаугурация назначена на 20 января 2025 года.
Ранее Трамп заявил о намерении не развязывать войны, а положить им конец, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru