СМИ: На пост госсекретаря США претендуют cенаторы Рубио и Хагерти

За пост главы госдепартамента США в новой администрации президента Дональда Трампа поборются сенаторы Марко Рубио и Уильям Хагерти, а также бывший исполняющий обязанности директора национальной разведки США Ричард Гренелл, сообщает Politico со ссылкой на источник.

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Собственных детей и других родственников в президентской администрации не будет. Об этом заранее предупредил Дональд Трамп. Его инаугурация назначена на 20 января 2025 года.

Ранее Трамп заявил о намерении не развязывать войны, а положить им конец, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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