СМИ: на должность главы МЧС РФ внесли генерал-майора Росгвардии Куренкова

Президент РФ Владимир Путин предложил назначить главой МЧС РФ помощника директора Росгвардии генерал-майора Александра Куренкова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

В Москве установят памятник погибшему главе МЧС Зиничеву

Собеседник агентства уточнил, что российский лидер ужде внёс его кандидатуру на согласование в Совет Федерации.

Источник добавил, что ранее Куренков служил в Федеральной службе охраны, Совфед рассмотрит его кандидатуру на заседании 25 мая.

Прежний глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года на межведомственных учениях, пытаясь спасти сорвавшегося в воду кинорежиссёра Александра Мельника. Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно, сообщает RT.

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