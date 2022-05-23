СМИ: на должность главы МЧС РФ внесли генерал-майора Росгвардии Куренкова
Президент РФ Владимир Путин предложил назначить главой МЧС РФ помощника директора Росгвардии генерал-майора Александра Куренкова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Собеседник агентства уточнил, что российский лидер ужде внёс его кандидатуру на согласование в Совет Федерации.
Источник добавил, что ранее Куренков служил в Федеральной службе охраны, Совфед рассмотрит его кандидатуру на заседании 25 мая.
Прежний глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года на межведомственных учениях, пытаясь спасти сорвавшегося в воду кинорежиссёра Александра Мельника. Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно, сообщает RT.
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