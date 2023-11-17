В Финляндии собрали пять тысяч подписей против закрытия границы с Россией

Жители Финляндии собрали более пяти тысяч подписей против закрытия границы с Россией, петицию разместили на сайте Adressit.com.

Авторы петиции ссылаются на то, что у многих в Финляндии есть близкие родственники по обе стороны границы, подобный закон разрывает семейные связи.

«Переживем без Эстонии»: Российские автотуристы не заметят санкций Таллина

Власти Финляндии приняли решение закрыть с 18 ноября четыре пограничных пункта на границе с Россией: «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала» с финской стороны, которые соответствуют погранпереходам «Торфяновка», «Брусничное», «Светогорск» и «Вяртсиля» со стороны России. Финская таможня заявила, что грузовой трафик между Финляндией и Россией практически остановится.

Финляндия в марте 2022 года перестала быть важным транзитным пунктом для России, грузы теперь поступают в страну через Белоруссию и страны Прибалтики, заявил гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло «Радиоточке НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Игорь Петров
ТЕГИ:ГраницаФинляндия

Горячие новости

Все новости

партнеры