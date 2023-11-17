В Финляндии собрали пять тысяч подписей против закрытия границы с Россией
Жители Финляндии собрали более пяти тысяч подписей против закрытия границы с Россией, петицию разместили на сайте Adressit.com.
Авторы петиции ссылаются на то, что у многих в Финляндии есть близкие родственники по обе стороны границы, подобный закон разрывает семейные связи.
Власти Финляндии приняли решение закрыть с 18 ноября четыре пограничных пункта на границе с Россией: «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала» с финской стороны, которые соответствуют погранпереходам «Торфяновка», «Брусничное», «Светогорск» и «Вяртсиля» со стороны России. Финская таможня заявила, что грузовой трафик между Финляндией и Россией практически остановится.
Финляндия в марте 2022 года перестала быть важным транзитным пунктом для России, грузы теперь поступают в страну через Белоруссию и страны Прибалтики, заявил гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: рэпера Пи Дидди обвинили в изнасиловании
- Нарколог заявил об опасности употребления алкоголя при ОРВИ и гриппе
- Футбольный тренер объяснил, почему результаты сборной России тяжело прогнозировать
- Курорты Краснодарского края побили исторический рекорд по числу туристов
- Полиция Москвы после массовой драки на стройке задержала 139 человек
- В Финляндии собрали пять тысяч подписей против закрытия границы с Россией
- Россельхознадзор: яйца и курятину начнет поставлять в Россию Азербайджан
- Английский ФК «Эвертон» лишился 10 очков за нарушение финансового фейр-плей
- Курс доллара превысил 90 рублей
- Кабмин расширил перечень наркотических средств, подлежащих контролю в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru