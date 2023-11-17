В Финляндии собрали пять тысяч подписей против закрытия границы с Россией

Власти Финляндии приняли решение закрыть с 18 ноября четыре пограничных пункта на границе с Россией: «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала» с финской стороны, которые соответствуют погранпереходам «Торфяновка», «Брусничное», «Светогорск» и «Вяртсиля» со стороны России. Финская таможня заявила, что грузовой трафик между Финляндией и Россией практически остановится.

Финляндия в марте 2022 года перестала быть важным транзитным пунктом для России, грузы теперь поступают в страну через Белоруссию и страны Прибалтики, заявил гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло «Радиоточке НСН».

