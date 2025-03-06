СМИ: Москва отказалась от предложенного Киевом аналога зерновой сделки

В ноябре 2024 года Киев предложил России через Турцию аналог зерновой сделки, сообщает Telegram-канал «Специально для RT».

Предложение от Украины было передано Москве президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По поручению президента РФ Владимира Путина инициативу изучили в МИД и Минобороны.

Решение об отказе было принято, так как предложения носили односторонний характер.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция продолжает переговоры о возобновлении зерновой сделки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Гучек
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