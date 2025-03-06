СМИ: Москва отказалась от предложенного Киевом аналога зерновой сделки
6 марта 202503:33
В ноябре 2024 года Киев предложил России через Турцию аналог зерновой сделки, сообщает Telegram-канал «Специально для RT».
Предложение от Украины было передано Москве президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По поручению президента РФ Владимира Путина инициативу изучили в МИД и Минобороны.
Решение об отказе было принято, так как предложения носили односторонний характер.
Ранее Эрдоган заявил, что Турция продолжает переговоры о возобновлении зерновой сделки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп потребовал от ХАМАС немедленно освободить всех заложников и вернуть тела убитых
- СМИ: Москва отказалась от предложенного Киевом аналога зерновой сделки
- Принят закон, уточняющий детали получения земли пострадавшими от ЧС
- Медведев: Макрон навсегда исчезнет в мае 2027 года
- СМИ: В США думают, что приостановка помощи Киеву будет недолгой
- СМИ: Париж и Лондон хотят разработать мирный план по Украине в ближайшие дни
- «Спартак» во второй раз в своей истории достиг отметки в 200 шайб в КХЛ
- Белый дом: Спор Трампа и Зеленского отразил недовольство контактами с Киевом
- США: Приостановка военной помощи Украине нужна для её пересмотра
- Макрон: В ЕС пройдет обсуждение гарантий безопасности для Украины
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru