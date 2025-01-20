Эрдоган заявил, что Турция продолжает переговоры о возобновлении зерновой сделки

Турция продолжает переговоры о возможности возобновления зерновой сделки. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

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По итогам переговоров в Анкаре с премьер-министром Словакии Робертом Фицо он указал, что соглашение по зерновому коридору должно быть продолжено.

«МИД Турции продолжает переговоры о возможности возобновления сделки», - отметил Эрдоган.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сомневаются в возможности новой зерновой сделки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗерноТурцияРеджеп Тайип Эрдоган

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