Эрдоган заявил, что Турция продолжает переговоры о возобновлении зерновой сделки

По итогам переговоров в Анкаре с премьер-министром Словакии Робертом Фицо он указал, что соглашение по зерновому коридору должно быть продолжено.

«МИД Турции продолжает переговоры о возможности возобновления сделки», - отметил Эрдоган.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сомневаются в возможности новой зерновой сделки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».