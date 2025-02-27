СМИ: Москва и Вашингтон заинтересовались общими проектами в Арктике
Россия и США рассматривают Арктику как площадку для экономического сотрудничества, сообщает Bloomberg.
Москва и Вашингтон обсудили разведку природных ресурсов, в том числе энергоносителей, а также торговые пути. Американские власти видят в сотрудничестве по Арктике возможность «вбить клин» между Россией и КНР. Однако успешность таких ожиданий Вашингтона сомнительна, так как Москва и Пекин в последние годы сблизились.
В настоящее время переговоры по вопросу арктического сотрудничества находятся на ранней стадии.
«Это была скорее общая дискуссия — о возможных совместных проектах в Арктике», — заявил ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru