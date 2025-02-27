СМИ: Москва и Вашингтон заинтересовались общими проектами в Арктике

Москва и Вашингтон обсудили разведку природных ресурсов, в том числе энергоносителей, а также торговые пути. Американские власти видят в сотрудничестве по Арктике возможность «вбить клин» между Россией и КНР. Однако успешность таких ожиданий Вашингтона сомнительна, так как Москва и Пекин в последние годы сблизились.

В настоящее время переговоры по вопросу арктического сотрудничества находятся на ранней стадии.

«Это была скорее общая дискуссия — о возможных совместных проектах в Арктике», — заявил ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

