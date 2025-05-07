Два человека пострадали при атаках БПЛА в Курской области

Два жителя Курской области пострадали в результате ударов украинских беспилотников в регионе. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Александр Хинштейн.

Так, накануне вечером дрон ВСУ атаковал село Гончаровка Суджанского района. Пострадал 42-летний мужчина, он получил осколочное ранение головы, поясницы и касательное ранение бедра.

«Еще одна атака пришлась на поселок Теткино Глушковского района. FPV-дрон совершил удар на автомобиль, в результате ранен 73-летний мужчина», - написал Хинштейн в Telegram-канале.

Врио губернатора уточнил, что у пострадавшего осколочное проникающее ранение брюшной стенки. Раненых доставили в Курскую областную больницу, им оказывают необходимую помощь.

Ранее над Курской областью уничтожили семь украинских беспилотников, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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