СМИ: Моди на Параде Победы заменит глава минобороны Индии
30 апреля 202513:47
Представлять Индию на Параде Победы в Москве будет глава Минобороны страны Раджнатх Сингх. Об этом со ссылкой на источники в индийском правительстве сообщает РИА Новости.
Собеседник агентства уточнил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди не сможет приехать в Россию из-за теракта в Джамму и Кашмире.
«Происходят определённые события», - сказал источник.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Моди не примет участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru