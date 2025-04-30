СМИ: Моди на Параде Победы заменит глава минобороны Индии

Представлять Индию на Параде Победы в Москве будет глава Минобороны страны Раджнатх Сингх. Об этом со ссылкой на источники в индийском правительстве сообщает РИА Новости.

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Собеседник агентства уточнил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди не сможет приехать в Россию из-за теракта в Джамму и Кашмире.

«Происходят определённые события», - сказал источник.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Моди не примет участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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