Песков подтвердил участие лидера КНР в праздновании 9 мая в Москве
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил участие председателя КНР Си Цзиньпина в праздновании 9 мая в Москве.
По словам пресс-секретаря президента РФ, на 9 мая в Москву приедет значительное число глав государств.
Говоря об угрозах президента Украины Владимира Зеленского параду на 9 мая, Песков отметил, что украинский лидер делает много разных заявлений, по большей части неудачных.
Ранее глава Евродипломатии Кая Каллас сообщила, что ЕС не приветствует участие стран объединения в параде 9 мая в Москве, напоминает «Свободная пресса».
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