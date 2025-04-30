По словам пресс-секретаря президента РФ, на 9 мая в Москву приедет значительное число глав государств.

Говоря об угрозах президента Украины Владимира Зеленского параду на 9 мая, Песков отметил, что украинский лидер делает много разных заявлений, по большей части неудачных.

Ранее глава Евродипломатии Кая Каллас сообщила, что ЕС не приветствует участие стран объединения в параде 9 мая в Москве, напоминает «Свободная пресса».

