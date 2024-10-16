СМИ: Митингующие на Майдане в Киеве отправились к зданию кабмина Украины
Родственники пропавших без вести военных на Майдане в Киеве, вышедшие на митинг, направились к зданию кабинета министров Украины, сообщило издание «Страна.ua».
Митинг посвящен пропавшим бойцам 152-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Основная претензия родственников в том, что военных отправляют на фронт «с одним автоматом» при условии «наших 28 против их 900». Также близкие военных жалуются, что не получают ответов на запросы по пропавшим без вести.
Путь к зданию Кабинета министров Украины митингующим преградила полиция.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский представил свой «план победы» в Верховной Раде Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, оценивая этот план, назвал его планом «воевать до последнего украинца», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru