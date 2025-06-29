Российский лидер Владимир Путин обладает уникальными аналитическими навыками, пишет dikGAZETE.

Турецкая газета считает, что мировому сообществу стоит обратить внимание на прогнозы президента РФ. Глава государства дал понять, что конфликт Ирана и Израиля наряду с Украиной является конкретным шагом к третьей мировой войне.

Издание призвало мир принять во внимание данный прогноз и оказать давление на Украину и Израиль.

Ранее Путин заявил, что ситуация на Ближнем Востоке успокаивается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

