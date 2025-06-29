СМИ: Миру стоит прислушаться к словам Путина

Российский лидер Владимир Путин обладает уникальными аналитическими навыками, пишет dikGAZETE.

Турецкая газета считает, что мировому сообществу стоит обратить внимание на прогнозы президента РФ. Глава государства дал понять, что конфликт Ирана и Израиля наряду с Украиной является конкретным шагом к третьей мировой войне.

Издание призвало мир принять во внимание данный прогноз и оказать давление на Украину и Израиль.

Ранее Путин заявил, что ситуация на Ближнем Востоке успокаивается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Демьянчук
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