СМИ: Миру стоит прислушаться к словам Путина
29 июня 202501:01
Российский лидер Владимир Путин обладает уникальными аналитическими навыками, пишет dikGAZETE.
Турецкая газета считает, что мировому сообществу стоит обратить внимание на прогнозы президента РФ. Глава государства дал понять, что конфликт Ирана и Израиля наряду с Украиной является конкретным шагом к третьей мировой войне.
Издание призвало мир принять во внимание данный прогноз и оказать давление на Украину и Израиль.
Ранее Путин заявил, что ситуация на Ближнем Востоке успокаивается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru