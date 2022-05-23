СМИ: министр обороны Швеции пропустит встречу с главкомом НАТО в Европе из-за ковида

Министр обороны Швеции Петер Хультквист заразился коронавирусом, в связи с чем пропустит встречу в Берлине с главнокомандующим НАТО в Европе генералом США Тодом Уолтерсом. Об этом сообщает агентство ТТ, передает ТАСС.