СМИ: министр обороны Швеции пропустит встречу с главкомом НАТО в Европе из-за ковида
23 мая 202222:16
Министр обороны Швеции Петер Хультквист заразился коронавирусом, в связи с чем пропустит встречу в Берлине с главнокомандующим НАТО в Европе генералом США Тодом Уолтерсом. Об этом сообщает агентство ТТ, передает ТАСС.
Пресс-секретарь министра отметил, что Хультквис работает из дома.
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23 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru