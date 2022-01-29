СМИ: МИД Великобритании 31 января объявит о новых санкциях в отношении России

Министерство иностранных дел Великобритании в понедельник объявит об ужесточении санкционного режима в отношении РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в британских правительственных кругах.

Великобритания готовит новый пакет антироссийских санкций

«Как ожидается, Форин оффис объявит в понедельник в парламенте об ужесточении санкционного режима, чтобы Великобритания могла нацелиться на стратегические и финансовые интересы России», — рассказал собеседник агентства.

Идет ли речь о новых ограничениях или о принятии пакета санкций, возможных к применению в случае «вторжения» России на Украину, не уточняется. Однако источник отметил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и министр иностранных дел Лиз Трасс обсудили «дипломатические тактические приемы и санкционные варианты».

Кроме того, по данным источника, Лондон намерен присоединиться к дискуссиям в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке «в попытке оказать дальнейшее давление на Россию».

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ТЕГИ:Санкции Против РоссииВеликобритания
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