СМИ: МИД Южной Кореи вызвал посла России из-за договора с КНДР

Агентство отмечает, что первый замглавы МИД республики Ким Хон Гюн довел до дипломата позицию правительства Южной Кореи в отношении документа. Предположительно, Сеул считает, что военное сотрудничество России и Северной Кореи якобы нарушает решения Совета Безопасности ООН и негативно влияет на отношения между РФ и Республикой Корея.

Ранее российский президент Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Как отмечали в Кремле, соглашение является рамочным, «задает тон двусторонним отношениям» и не направлено против третьих стран, пишет 360.ru.

