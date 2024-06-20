Путин: Южной Корее не о чем беспокоиться в связи с новым договором РФ и КНДР

Договор о сотрудничестве между Россией и КНДР не представляет угрозы для Южной Кореи. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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По его словам, Сеулу не следует беспокоиться, так как документ предусматривает помощь в военной сфере только в случае агрессии в отношении одной из подписавших его сторон.

«А значит, бояться нашего сотрудничества в этой сфере нет никакой необходимости», - заключил российский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сотрудничество РФ с КНДР не направлено против третьих стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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